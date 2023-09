Rock'n'Roll ohne Aufwärmen: The Pretenders melancholisch

Auf dem Album ändert sich mit dem siebten der zwölf Songs die Stimmung. Als wäre der Name Programm, wird es mit „Let The Sun Come In“ etwas heiterer. Mit seinen gefälligen Gitarrenklängen ist es eine typische Pretenders-Nummer in der Tradition von „Kid“ oder „Back On The Chain Gang“. „Vainglorious“ ist ein weiterer cooler Song mit etwas mehr Dampf. „Als wir angefangen haben, war es ein sehr viel langsameres, ruhiges Album“, sagt Hynde, „und schließlich wurde es mehr Rock'n'Roll. Ich schätze, das ist bei uns unvermeidbar.“