„Rocky“-Star Burt Young mit 83 Jahren gestorben

Er übernahm auch Rollen in „Chinatown“, „The Killer Elite“, „Es war einmal in Amerika“ oder „Letzte Ausfahrt Brooklyn“ von Bernd Eichinger und Uli Edel. Im Fernsehen war er unter anderem in „“M*A*S*H”“, „Miami Vice“ oder „The Sopranos“ zu sehen. Im Theater spielte er an der Seite von Robert De Niro in „Cuba and His Teddy Bear“.