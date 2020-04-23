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Donnerstag, 23.04.2020 - 10:00
5 min

Röhm-Chef Michael Pack im Interview

Durch Corona ist die Nachfrage nach Plexiglas stark gestiegen. Röhm-Chef Michael Pack über den Boom, neues Hygienebewusstsein und Geschäftsfelder mit Gegenwind.

Schon unter Evonik wurde in Methylmethacrylat investiert. Ein neues Herstellverfahren (Bild) will Röhm weiter vorantreiben. Archivfoto: Markus Schmidt/Evonik

Schon unter Evonik wurde in Methylmethacrylat investiert. Ein neues Herstellverfahren (Bild) will Röhm weiter vorantreiben. Archivfoto: Markus Schmidt/Evonik

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ZUR PERSON

Michael Pack ist seit August Vorsitzender der Geschäftsführung der Röhm GmbH mit 3500 Mitarbeitern, davon 1000 in Darmstadt und Weiterstadt. Pack hat in Bonn Agrar- und Forstwirtschaft studiert und anschließend promoviert. Seine Berufslaufbahn startete er in den 90er Jahren im Bereich Futtermittelzusätze der Degussa AG. Bei Evonik leitete er verschiedene Geschäftsgebiete und gehörte von 2015 bis 2019 zur Geschäftsführung der Evonik Performance Materials GmbH.

Mit dem Verkauf von Evonik an den Finanzinvestor Advent ist die Röhm GmbH wieder eigenständig geworden. (ain)

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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 23.04.2020 um 02:00 Uhr publiziert.
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