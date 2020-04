Röhm-Chef Michael Pack im Interview

Michael Pack ist seit August Vorsitzender der Geschäftsführung der Röhm GmbH mit 3500 Mitarbeitern, davon 1000 in Darmstadt und Weiterstadt. Pack hat in Bonn Agrar- und Forstwirtschaft studiert und anschließend promoviert. Seine Berufslaufbahn startete er in den 90er Jahren im Bereich Futtermittelzusätze der Degussa AG. Bei Evonik leitete er verschiedene Geschäftsgebiete und gehörte von 2015 bis 2019 zur Geschäftsführung der Evonik Performance Materials GmbH.

Mit dem Verkauf von Evonik an den Finanzinvestor Advent ist die Röhm GmbH wieder eigenständig geworden. (ain)