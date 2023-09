Rolling Stones bestätigen neues Album

Die Band hatte immer wieder vage Andeutungen über ein neues Album gemacht. So erschien im August eine Anzeige für das fiktive Glasreparaturunternehmen „Hackney Diamonds“ in der Londoner Lokalzeitung „Hackney Gazette“, die Beobachter als eine Art Vorankündigung deuteten. „Hackney Diamonds“ sei ein lokaler Slangbegriff für Glassplitter auf dem Boden nach einem Raubüberfall, schrieb die BBC in diesem Zusammenhang.