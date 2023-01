Romantische Geburtstagsgrüße von Barack Obama

Die frühere First Lady, Anwältin und Bestseller-Autorin teilte den Post ihres Mannes in einer Instagram-Story und schrieb dazu die Worte „Liebe dich!“. Die beiden sind seit 1992 verheiratet und haben zwei gemeinsame Töchter, Malia (24) und Natasha (21). Michelle Obama hatte im vergangenen November ihr Buch „Das Licht in uns“ veröffentlicht. Ihre Autobiografie „Becoming“ ist ein Weltbestseller.