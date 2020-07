Rosenbad öffnet zum Beginn der Ferien

So voll wird es im Eltviller Rosenbad in diesem Jahr sicher nicht. Denn wegen Corona gibt es für die Wiedereröffnung strenge Auflagen. (Archivfoto: DigiAtel/Heibel)

ELTVILLE - (red). Das Rosenbad öffnet am Montag, 6. Juli, unter Auflagen und strengen Hygienebestimmungen. Wegen der Corona-Pandemie müssen sich Freibadbesucher vor dem Besuch ein Online-Ticket für ein bestimmtes Zeitfenster kaufen, um Warteschlangen zu vermeiden. Ab Sonntag, 5. Juli, um 19.01 Uhr steht das Online-Ticketing unter shop.eltville.de zur Verfügung. Für den neuen digitalen Dienst der Stadt ist eine Registrierung notwendig.

Für jeweils 230 Badegäste gibt es montags bis sonntags je zwei Zeitfenster: von 10 bis 14 Uhr und von 15 bis 19 Uhr. Dazwischen wird das Bad gereinigt und desinfiziert. Die Frühschwimmer haben dienstags und donnerstags mit maximal 150 Personen die Möglichkeit, in der Zeit von 6.30 bis 9 Uhr ihr Training zu absolvieren. Das Kinderbecken wird ebenfalls in Betrieb genommen. Der Eintritt in diesem Sommer beträgt zwei Euro für Kinder ab drei Jahren und für Erwachsene ab 18 Jahren vier Euro. Die Stadt kann wegen der besonderen Umstände weder Saisonkarten noch Rabatte anbieten. Beim Betreten und Verlassen des Freibads muss eine Mund-Nasen-Maske getragen werden. Senioren, die keine Möglichkeit haben, ihr Ticket online zu buchen, können im Mehrgenerationenhaus (MGH) 1, Gutenbergstraße 38, Tickets kaufen. Der Verkauf findet montags und donnerstags zwischen 9 und 11 Uhr zu den Bürozeiten des MGH 1 statt. Fragen zur Buchung beantwortet Ulrike Cristofaro unter Telefon 06123-69 74 50.