Rosi Mittermaier ist im Alter von 72 Jahren gestorben

Mittermaier hatte für eines der größten Feste in der deutschen Olympia-Geschichte gesorgt, als sie in Innsbruck 1976 zweimal Gold in Abfahrt und Slalom und einmal Silber im Riesentorlauf holte. „Diese einmalig emotionalen Momente fühlen sich noch heute so an, als wäre es gestern gewesen”, hatte der frühere DOSB-Präsident Alfons Hörmann gesagt.