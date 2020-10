Roßdorf: 39 Kinder müssen nach Corona-Fall in Quarantäne

Jetzt teilen:

ROSSDORF/WEITERSTADT - Erneut werden Kindergartenkinder und Schüler im Landkreis Darmstadt-Dieburg wegen Corona-Fällen in Quarantäne geschickt: Betroffen ist zum einen die Albrecht-Dürer-Schule in Weiterstadt und zum anderen die Kita Regenbogen in Roßdorf. Das teilte der Krisenstab des Landkreises mit.

An der Roßdörfer Kita ist eine der Erzieherinnen positiv auf das Corona-Virus getestet worden. 39 Kinder aus zwei der vier Gruppen mussten daraufhin in Quarantäne. Die Krippengruppe ist nicht betroffen. „Wir haben am Montagmorgen von dem positiven Test erfahren“, berichtet Bürgermeisterin Christel Sprößler. Die Leiterin der Kita habe sich sofort ans Telefon gesetzt und fast alle betroffenen Familien binnen kurzer Zeit erreicht. Nun ist das Gesundheitsamt mit der offiziellen Nachverfolgung der Kontaktpersonen beschäftigt. Sprößler zeigte sich neben der guten Zusammenarbeit mit dem Krisenstab des Landkreises auch stolz auf „den kühlen Kopf“ der Kita-Leiterin, deren schnellem Handeln es zu verdanken sei, dass nicht die ganze Kita geschlossen werden musste. Betroffen sind auch weitere Erzieherinnen der Einrichtung, sodass für die übrigen zwei Kindergartengruppen sowie für die Krippengruppe nun ein Notplan zum weiteren Betrieb der kommenden Tage steht. „Es ist der erste Fall in einer Betreuungseinrichtung für uns in Roßdorf. Natürlich waren wir realistisch genug, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es passiert“, so Bürgermeisterin Sprößler.

Dürer-Schule in Weiterstadt ist erneut betroffen

Für die Albrecht-Dürer-Schule in Weiterstadt ist es dagegen nach einem Fall Anfang September das zweite Mal, dass an der Gesamtschule eine Schülerin positiv getestet worden ist. Laut Krisenstab sind die Schulleitung und die Eltern bereits am Wochenende informiert worden. Die Kontaktnachverfolgung des Gesundheitsamts ist angelaufen. Ein Ausbruchsgeschehen liege nach aktuellem Stand nicht vor.

„Wieder wird deutlich, wie schnell das Virus seine Kreise ziehen kann“, kommentierte Landrat Klaus Peter Schellhaas die neuen Fälle vom Montag. „Wir wünschen allen Gesundheit und Besonnenheit für die Herbstferien und hoffen, dass sich die Lage etwas entspannen wird.“