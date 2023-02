Roth: Berlinale eine der wichtigsten Kulturveranstaltungen

Berlin (dpa) - . Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat der Berlinale auch künftig ausreichend finanzielle Unterstützung in Aussicht gestellt. „Dieses Festival ist eine der wichtigsten Kulturveranstaltungen in unserem Land“, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. „Wir können es uns gar nicht leisten, die Berlinale nicht glänzen zu lassen.“