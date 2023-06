Roth: Vorwürfe gegen Lindemann „ernst zu nehmen“

Berlin/München (dpa) - . Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat Übergriffe in der Kultur scharf verurteilt. „Patriarchales Mackertum und sexuelle Übergriffe haben in der Musikbranche, wie überhaupt in Kunst und Kultur und auch überall sonst, nichts mehr zu suchen“, sagte die Grünen-Politikerin der dpa in Berlin.