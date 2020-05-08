Freitag,
08.05.2020 - 02:45
2 min
Rüdesheim plant für angekündigte Lockerungen
Bei einer Begehung mit Gewerbetreibenden und Vertretern der Stadt wurde überlegt, welche Optionen es bei den angekündigten Lockerungen für den Tourismus in Rüdesheim gibt.
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