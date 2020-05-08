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Freitag, 08.05.2020 - 02:45
2 min

Rüdesheim plant für angekündigte Lockerungen

Bei einer Begehung mit Gewerbetreibenden und Vertretern der Stadt wurde überlegt, welche Optionen es bei den angekündigten Lockerungen für den Tourismus in Rüdesheim gibt.

Das Schutzkonzept an der Seilbahn war ein großes Thema bei der Begehung in Rüdesheim, an der Gewerbetreibende und Vertreter der Stadt teilnahmen. Foto: Stadt Rüdesheim

Das Schutzkonzept an der Seilbahn war ein großes Thema bei der Begehung in Rüdesheim, an der Gewerbetreibende und Vertreter der Stadt teilnahmen. (Foto: Stadt Rüdesheim)

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