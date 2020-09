Rudi Cerne im Interview: „Mord verjährt nie“

Zur Person

Rudi Cerne wurde 1958 in Wanne-Eickel geboren. Zwischen 1978 und 1984 machte er Karriere als Eiskunstläufer, wurde zweimal Deutscher Meister und nahm an den Olympischen Spielen in Lake Placid (1980) und Sarajevo (1984) teil. Anschließend war Cerne Teil von „Holiday on Ice“. Nach verschiedenen Stationen bei ARD-Anstalten wechselte Rudi Cerne 1996 in die Sportredaktion des ZDF und arbeitet seitdem als Moderator und Reporter verschiedener Sport-Sendungen. „Aktenzeichen XY... ungelöst“ moderiert Cerne seit 2002. Rudi Cerne ist seit 1987 verheiratet und hat mit seiner Frau eine Tochter.