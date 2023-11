Rudolf Augstein wäre 100 Jahre alt geworden

Heute kann man sich kaum mehr vorstellen, dass die Polizei durch eine Redaktion wie den „Spiegel“ zieht, die Schreibmaschinen beschlagnahmt und den Verleger verhaftet. So kam es 1962, nachdem der „Spiegel“ mit seiner Titelgeschichte „Bedingt abwehrbereit“ über den Zustand der Bundeswehr geschrieben hatte - alles in einer nervösen Zeit des Kalten Krieges. Der Verdacht: Verrat von Staatsgeheimnissen. Augstein saß rund 100 Tage in Haft. Der Skandal gilt als wichtiges Beispiel für Pressefreiheit. Es kam zu einer Regierungskrise. Verteidigungsminister Franz Josef Strauß (CSU) verlor sein Amt. Die jahrelange Fehde zwischen Augstein und Strauß war legendär.