3 min

Ruf nach Verbot des „Tags der deutschen Zukunft“ wird lauter

Die rechtsextreme Szene will sich am 6. Juni in Worms treffen. Gegner sehen darin wegen der Corona-Pandemie ein Gesundheitsrisiko für die Wormser.

Von Claudia Wößner Stellvertretende Redaktionsleitung Worms