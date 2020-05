Ruhe über dem Frankfurter Flughafen

Die Zahl der Flugbewegungen am Frankfurter Flughafen ist seit Mitte März drastisch zurückgegangenIm April verzeichnete Flughafenbetreiber Fraport insgesamt 6512 Starts und Landungen. Im Vorjahr lag der Monatswert für April bei 43 683.

Doch die Entlastung der Anwohner von Fluglärm gilt nicht rund um die Uhr. Nachts ist es lauter geworden in der Region. Denn im Kampf gegen die Corona-Krise sind zahlreiche Starts und Landungen in der Zeit des Nachtflugverbots von 23 bis 5 Uhr genehmigt worden. Im Januar und Februar hatte es in dieser Zeit Monatswerte von sechs und sieben Flugbewegungen gegeben. Die Zahl schnellte im März hoch auf 24, im April sogar auf 87. Im Mai wurden bis zur Wochenmitte 69 nächtliche Flugbewegungen verzeichnet. Oft handelt es sich dabei nach Angaben des hessischen Wirtschaftsministeriums um medizinische Hilfsflüge oder Flüge "in besonderem öffentlichen Interesse" (db)