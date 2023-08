Rumer Willis: Baby Louetta verdankt Namen einem Tippfehler

Nun erzählt Willis, wie Töchterchen Louetta zu ihrem Vornamen kam. „Wir dachten eigentlich an Loretta, aber dann gab es einen Tippfehler“, sagte sie der US-Zeitschrift „People“. Beim SMS-Versand habe ihr Mann versehentlich das „r“ vergessen, stattdessen kam ein „u“ dazu, so dass der Name Louetta entstand.