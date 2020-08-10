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Montag, 10.08.2020 - 06:00
3 min

Run auf Bergsträßer Seen und Bäder

Klare Sache bei diesem Wetter: Der Andrang auf Freibäder und Badeseen im Kreis Bergstraße ist groß, der Abstand zum Nächsten ist es allerdings nicht.

Von Axel Künkeler
Eine lange Warteschlange hat sich am Sonntag vor dem Lorscher Waldschwimmbad gebildet. Die Besucher stehen dicht an dicht. Foto: Axel Künkeler

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Weiterführende Links
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Darmstädter suchen Abkühlung unter Bäumen und im Wasser
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 10.08.2020 um 03:00 Uhr publiziert.
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