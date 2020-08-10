Run auf Bergsträßer Seen und Bäder

Klare Sache bei diesem Wetter: Der Andrang auf Freibäder und Badeseen im Kreis Bergstraße ist groß, der Abstand zum Nächsten ist es allerdings nicht.
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 10.08.2020 um 03:00 Uhr publiziert.