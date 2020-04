Rund 110 Corona Patienten in Darmstadt und Landkreis gesund

Die Zahl der positiv auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getesteten Menschen steigt in Hessen moderat an. In Darmstadt gibt es 72 bestätigte Covid-19-Fälle und noch keine Todesfälle (Stand 1. April, 14 Uhr).

Wie das Sozialministerium in Wiesbaden mitteilt, gibt es

in Hessen 3582 bestätigte Fälle und 26 Tote. Die Gesamtan-

zahl der Corona-Patienten in den hessischen Kliniken liegt (Stand 31. März) bei 772, davon sind 175 beatmungs- und intensivüberwachungspflichtigWeitere 35 Patienten sind auf einer Intensivstation, müssen jedoch nicht beatmet werden. (red)