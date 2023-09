Runrig-Frontmann Bruce Guthro gestorben

Die Folkrockband Runrig („Loch Lomond“, „An Toll Dubh“) wurde in den 1970ern auf der schottischen Isle of Skye gegründet. Mit ihrem Abschiedsalbum war die Gruppe 2019 auf Platz eins der deutschen Charts gelandet. Das Album „The Last Dance“ war ein Live-Mitschnitt ihrer Abschiedskonzerte im August 2018 im schottischen Stirling.