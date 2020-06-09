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Dienstag, 09.06.2020 - 02:30
3 min

Rüsselsheim: Abgeschrieben ist Kampagne nicht

Wegen Corona laufen die Vorbereitungen bei den Fastnachtern mit „angezogener Handbremse“.

Von Daniela Ammar

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MIT HUMOR
Kreativ sind die Fastnachter schon jetzt. Ein Blick nach „Hibb de Bach“ (Flörsheim) zeigt, dass der „Flörsheimer Narren Club“ (FNC) ebenfalls aktiv und vor allem optimistisch ist. Begonnen mit dem Training – unter freiem Himmel – haben dort die „FNC Teenies“. Humor bewiesen Aktive mit Beiträgen unter #guteLaune trotz Corona. (amm)

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