Dienstag, 09.06.2020 - 02:30
3 min
Rüsselsheim: Abgeschrieben ist Kampagne nicht
Von Daniela Ammar
MIT HUMOR
Kreativ sind die Fastnachter schon jetzt. Ein Blick nach „Hibb de Bach“ (Flörsheim) zeigt, dass der „Flörsheimer Narren Club“ (FNC) ebenfalls aktiv und vor allem optimistisch ist. Begonnen mit dem Training – unter freiem Himmel – haben dort die „FNC Teenies“. Humor bewiesen Aktive mit Beiträgen unter #guteLaune trotz Corona. (amm)
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