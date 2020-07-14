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Dienstag, 14.07.2020 - 23:00
2 min

Rüsselsheim: "Auszeit" bietet Ferienprogramm

Es ist eine Herausforderung, aber der Verein wagt es. Das Ferienprogramm sieht Ausflüge, Kino, Werken vor. Geschäftsführerin Kelm kann der Situation sogar Positives abgewinnen.

Von Daniela Ammar

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