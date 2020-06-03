Mittwoch, 03.06.2020 - 05:00
3 min
Rüsselsheim: Lässt die Stadt ihre Kitas im Stich?
Von Jens Etzelsberger
Lokalredaktion Main-Spitze
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Jens Etzelsberger Kommentar zur Kita-Öffnung: Unvorbereitet
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Dieser Artikel wurde ursprünglich am 03.06.2020 um 03:00 Uhr publiziert.