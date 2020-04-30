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Donnerstag, 30.04.2020 - 05:00
3 min

Rüsselsheim: Lockerung in Seniorenheimen nicht ohne Risiko

In Seniorenheimen dürfen die Bewohner seit mehr als einem Monat keinen Besuch mehr empfangen. Das soll sich nun ändern. Doch nicht alle sind dafür.

Oliver Bär: Lokalredakteur Rüsselsheim
Von Oliver Bär
Lokalredakteur Rüsselsheim
In der Seniorenresidenz am Ostpark können Angehörige über eine Freisprechanlage mit ihren Verwandten reden. Foto: VF/Volker Dziemballa

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WAS IST AB MONTAG ERLAUBT?

Jeder Bewohner einer Senioreneinrichtung darf einen Besucher pro Woche für maximal eine Stunde empfangen. Besuche sind dabei nur nahen Angehörigen und engen Bezugspersonen gestattet.

Die Einrichtungen müssen ein individuelles Schutzkonzept haben. Der Mindestabstand von eineinhalb Metern muss eingehalten werden. Ein Mund-und-Nasen-Schutz ist Besuchern vorgeschrieben. Alltagsmasken aus Stoff reichen nicht. Passende Schutzkleidung soll von den Einrichtungen bereitgestellt werden. (olb)

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