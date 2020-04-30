Donnerstag, 30.04.2020 - 05:00
3 min
Rüsselsheim: Lockerung in Seniorenheimen nicht ohne Risiko
Von Oliver Bär
Lokalredakteur Rüsselsheim
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WAS IST AB MONTAG ERLAUBT?
Jeder Bewohner einer Senioreneinrichtung darf einen Besucher pro Woche für maximal eine Stunde empfangen. Besuche sind dabei nur nahen Angehörigen und engen Bezugspersonen gestattet.
Die Einrichtungen müssen ein individuelles Schutzkonzept haben. Der Mindestabstand von eineinhalb Metern muss eingehalten werden. Ein Mund-und-Nasen-Schutz ist Besuchern vorgeschrieben. Alltagsmasken aus Stoff reichen nicht. Passende Schutzkleidung soll von den Einrichtungen bereitgestellt werden. (olb)
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