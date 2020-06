ETATPLAN LIEGT AUS

Der Kirchengemeindeverband weist darauf hin, dass der aktuelle Haushaltsplan ausgelegt wird. Es gibt für alle Mitglieder der angeschlossenen Kirchengemeinden in der Zeit vom 2. bis 9. Juni die Möglichkeit der Einsichtnahme im Gemeindezentrum in Königstädten in der Kohlseestraße 52. Eine Terminabsprache unter Telefon 31313 ist unbedingt erforderlich.



Der nächste Open-Air-Gottesdienst ist für den 14. Juni ab 10.30 Uhr wieder im Ostpark geplant. (nat)