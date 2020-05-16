Samstag,
16.05.2020 - 02:30
2 min
Rüsselsheim stört sich an Gruppen auf dem Landungsplatz
In Zeiten der Corona-Lockerungen hat die Verwaltung erneut ein Aufenthaltsverbot verhängt. Dass sich manche Gruppen andere Treffpunkte suchen, lässt sich kaum verhindern.
Von Oliver Bär
Lokalredakteur Rüsselsheim
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