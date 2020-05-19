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Dienstag, 19.05.2020 - 17:08
3 min

Rüsselsheim: Verschwörung im Briefkasten

In Königstädten finden Bürger seltsame und anonyme Schreiben zum Coronavirus in der Post.

Von etz/heib
Microsoft Gründer Bill Gates bei einem Vortrag. Foto: dpa

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AUS DEM SCHREIBEN

In dem Flugblatt, das anonym verfasst und in Rüsselsheimer Briefkästen eingeworfen wurde, ist im Wortlaut unter anderem zu lesen:

"Es wird Zeit, dass wir alle aufwachen und nicht alles glauben, was man uns vorsetzt. Je mehr Menschen das bewusst ist, desto schwerer ist der perfide Plan durchzusetzen."

"Wir sollen alle geimpft werden, ob wir wollen oder nicht."

"Bill Gates bezahlt die WHO, das Robert-Koch-Institut, Herr Drosten, die Charité, die Politiker und die Medien." (red)

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Weiterführende Links
Bill Gates: Der Pandemie-Sündenbock
Verschwörungstheorien im Internet: Was steckt dahinter? [plus-Inhalt]
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