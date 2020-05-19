Dienstag, 19.05.2020 - 17:08
3 min
Rüsselsheim: Verschwörung im Briefkasten
Von etz/heib
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AUS DEM SCHREIBEN
In dem Flugblatt, das anonym verfasst und in Rüsselsheimer Briefkästen eingeworfen wurde, ist im Wortlaut unter anderem zu lesen:
"Es wird Zeit, dass wir alle aufwachen und nicht alles glauben, was man uns vorsetzt. Je mehr Menschen das bewusst ist, desto schwerer ist der perfide Plan durchzusetzen."
"Wir sollen alle geimpft werden, ob wir wollen oder nicht."
"Bill Gates bezahlt die WHO, das Robert-Koch-Institut, Herr Drosten, die Charité, die Politiker und die Medien." (red)
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