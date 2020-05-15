Rüsselsheimer Fitnessstudios sehen sich gerüstet

Es darf wieder trainiert werden: Die Gym-Betreiber haben Vorkehrungen für den stark reglementierten Kundenverkehr in Corona-Zeiten getroffen.
HfBpH1ASGSAVEHyAVP0tHfBpH1ASGSAVEHyAYvOKolOxMJ0tF8B2paOypvOOoaA0pzIhM3IhMlOuLaMypzkuozq0VUqcpzDfVUqypzEyovOOqTIgMaWypKIyoabtqJ5xVSAwnUqynpBsMzk1p3ZtM2ImqTIcM2IlqPjtq29gnKDtMTyyVRqyMzSbpvO3j6EwnUA0YPOmnJAbVT1cqPOxMJ0tD29lo25uqzylqKZtraHtnJ5znKccMKWyov4tETyyVSOuozEyoJyyVUc3nJ5aqPOPMKElMJyvMKVtqz9hVRMcqT5yp3AmqUIxnJ9mYPOxnJHtLJVtMTIgVTuyqKEcM2IhVRMlMJy0LJptnJulMJ4tDzI0pzyyLvO1oaEypvOOqJMfLJqyovO3nJIxMKVtLKIzozIboJIhVTGQiUWzMJ4fVUc1VTWyp29hMTIlMJ4tIz9lp2ywnUEmoJUQa25unT1yov4tIJ0tMTIhVTqyMz9lMTIlqTIhVRSvp3EuozDtMJyhnTSfqTIhVUc1VTiQgz5hMJ4fVTqyoUEyovOcovOTnKEhMKAmp3E1MTyiplOHMJyfozIboJIlLzImL2ulj6Ehn3IhM2IhYvOGLKIhMJ4fVSAioTSlnJIhYPORqKAwnTIhVUIhMPOIoJgfMJyxMKYQcUIgMFOxj7klMzIhVUMipzIlp3DtozywnUDtLzIhqKE6qPO3MKWxMJ4h
CTtlCvOOqJMyoaEbLJk0VTS1MvOynJ5yVSA0qJ5xMFOvMJqlMJ56qPN8Y2tlCt==
I8BxnUWyozDtMTyyVR1cqTSlLzIcqTIlVR11ozDgVUIhMPOBLKAyp2AbqKE6VUAiq2yyVRuuozEmL2u1nTHtraHtqUWuM2IhVTuuLzIhYPOxj7klMzIhVTEcMFOYqJ5xMJ4tnJ0tH3OipaDgEzy0ozImpl1nMJ50paIgVTyhVTEypvOKLJkxp3ElLpBsMFOinT5yVTgioJ1yov4tDzI2o3Vtp2yyVUWynJ5eo21gMJ4fVT3QiUAmMJ4tp2yyVUAcL2ttMTyyVRwQcT5xMFOxMKAcozMcrzyypzIhYvORMKVtDKIzMJ50nTSfqPOmo2kfVTS1MvOynJ5yVSA0qJ5xMFOvMJqlMJ56qPOmMJyhYvOIoFOOLaA0j6EhMTHtMJyhnTSfqTIhVUc1VTiQgz5hMJ4fVTEupzLtoaIlVTcyMTImVUc3MJy0MFOUMKYQcUDtLzIhqKE6qPO3MKWxMJ4hVR1ynUVtLJkmVT1urTygLJjtZwHtHTIlp29hMJ4tM2kynJAbrzIcqTyaVUqypzEyovOhnJAbqPOynJ5aMJkup3Ayov4tI2IlVT1cqPOmMJyhMJ0tIUWunJ5cozptMzIlqTyaVTymqPjtoKImplOxLKZtE2Ilj6E0VT1cqPORMKAcozMyn3Eco25moJy0qTIfVTWynTShMTIfov4tFTShMUE1L2ujMzkcL2u0VTuypaWmL2u0VUAiq2yyp28hVRE1pzAbVTEcMFOnq2ShM3AmL2ufnJKQa3IhMlOyoaEaLJ5aMJ5yVSElLJyhnJ5ap3cynKDfVUqcpzDfVUqiVTqyq8B8oaAwnUDfVT1cqPOUqKEmL2uynJ5yovOuqKAaMJqfnJAbMJ4hVRShMTIlpljtLJkmVTI0q2RtnJ0tEzy0ozImp3A0qJEcolO2o24tGJIxnHMcqPOcoFOZj7M3MJ5wMJ50MKVfVTquLvOyplOcoFOGpT9lqP1TnKEhMKAmYIcyoaElqJ0tn2IcovOJnJEyol1Qo2SwnTyhMl4=
4bPrI28tE2Ilj6E0MFO6qFOyozptp3EynTIhYPObLJWyovOmnJAbVTEcMFOPMKA1L2uypvOuqJLtI2SlqTI6MJy0VTIcoac1p3EyoTkyohXNaPjtp2SaqPOIMT8tF3YQiTqypvO2o20tEzy0ozImpl1QoUIvVSWbMJyhYH1unJ4tnJ4tMTIlVSOioJ1ypz5mqUWuj59yYvQvtW5BMJWyovOxMKVtEJyhnTSfqUIhMlOxMKVtLzImo25xMKWyovOVrJqcMJ5yLzImqTygoKIhM2IhVUqypzEyovO3nKVtMTSlLKIzVTSwnUEyovjtMTSmplOxnJHtDJWmqZBxozEyVTIcozqynTSfqTIhVUqypzEyov4tI28tE2Ilj6E0MFOhMJWyozIcozShMTIlp3EynTIhYPOgj7kmp2IhVUqcpvOOLaAjMKWlqJ5aMJ4tqz9lozIboJIhYvOKnKVtq29foTIhVT5cL2u0VTEuplOGqUIxnJ8tp2IcohXNaPjtqzIlp2ywnTIlqPOYpfB8M2IlYPQvtW5covOxMJ0tMTIlVT5yqJHtDaWuozEbMKWxVToQiUVtMTSmVSMcpaImVTIhqUA0MJu0YPO6qJEyoFOuqJAbVUMcMJkyVZBxoUEypzHtGTI1qTHtraIgVSElLJyhnJIlMJ4tn29goJIh4bPpYvOKMKVtp2IcozHtE2Ivj7kbpvOhnJAbqPOmqT9lozyypaDtnTS0YPOmo2kfVTIcozHtE3I0p2AbpzyzqPOvMJgioJ1yov4tEKVtnTSvMFOJMKWmqZBxozEhnKZfVUqyoz4tq2IaMJ4tF3IlrzSlLzIcqPO6qJ7QcTAbp3DtozywnUDtq2IcqTIlLzI6LJufqPO3qKWxMF4=
CTtlCvORLJ1gMJj6VBXNayWyoTS0nKLtoTyvMKWuoTHtHzIaMJkhVTyhVRuyp3AyohXNaPN8Y2tlCt==
ITyhLFORLJ1gMJjtqz9hVR1yMTyTnKDtp2yynUDtMfB8pvOVMKAmMJ4t4bPrpzIfLKEcqvOfnJWypzSfMFOFMJqyoT7vtWjfVUquplOxnJHtI2yyMTIlLKIzozSboJHtMTImVRWyqUWcMJWmVTShM2IbqP4tE2IhMKWyoTjtp2IcVTygVRqyp3IhMTuynKEmYFO1ozDtEzy0ozImp3cyoaElqJ0tnJ0tGZB2q2IhL2IhqTIlVR11ozEmL2u1qUbtMfB8pvOuoTkyVSOzoTywnUDhVBXNayqyoz4tMKZtoJy0VTEyoFOOLaA0LJ5xVTM1ozg0nJ9hnJIlqPjtnKA0VTEcMFOTpzSaMFjto2VtMKZtqJ5vMJEcozq0VT7QgaEcMlOcp3GvtWjfVTqcLaDtETSgoJIfVUc1VTWyMTIhn2IhYvORLFOxMKVtGzSwnTMlLJqyMUW1L2ftqz9hVSqiL2uyVUc1VSqiL2uyVTqlj7oQa2IlVUq1pzEyYPOanJW0VTImVT51pvOhLJAbVRShoJIfMUIhMlOnqJquozphVREuoJy0VUAynFOmnJAbMKWaMKA0MJkfqPjtMTSmplOhqKVtp28tqzyyoPOuqJLtMTIlVRMfj6EwnTHtoT9mVTymqPjtq2yyVTEcMFOOLaA0LJ5xp3WyM2IfqJ5aVUMipaAcMJu0YvQvtW5KnKVtp2yhMPOxLFOmMJulVUMypzShqUqipaE1ozqmLzI3qKAmqPO1ozDtLzIapzIhrzIhVUIhplOypaA0VTIcoz1uoPOmMJkvp3GvtWjfVUMypaAcL2uypaDtETSgoJIfYt==
H2yyVUAjpzywnUDtqz9hVTIcozIgVTwQgzuypzIhVSOypaAiozSfLKIzq2ShMPOuoUZtj7kvoTywnP4tF8B8ozEcM3IhM2IhVUAioTjtMKZtoaIlVUqyozyaMFOaMJqyLzIhVTuuLzIhYvQvtW5RLKZtrzIcM3DfVTEup3Ztq2ylVUAwnT9hVUMipzuypvOynJ5yovOaqKEyovOXo2VtM2IgLJAbqPObLJWyohXNaP4tE2Ilj6E0p2AbLJM0MJ4tq3IlMTIhVUAiM2SlVTyhVTEyovO2MKWaLJ5aMJ5yovOKo2AbMJ4traHtMTIhVRkyqKEyovOhLJAbVRuuqKAyVTqyLaWuL2u0Yt==
CTtlCvOOqJAbVSObrKAco3EbMKWupTyyVTmQcUIzqPOgnKDtDKImozSboJIlMJqyoUIhM2IhVQjinQV+
DKIwnPODnUymnJ90nTIlLKOcMFOfj6E1MaDtqJ50MKVtDzIlj7kwn3AcL2u0nJq1ozptMTIlVRS1p25unT1ypzIaMJk1ozqyov4tETIhozymVSAiLzyyL2ttqz9hVBXNaxEunJk5VRMcqT5yp3ZtH29fqKEco25m4bPpVTyhVTEypvOZqJE3nJpgG3OyoP1GqUWuj59yVTWcMKEyqPOmMJyhMJ4tF3IhMTIhVTIcozHtEJkyn3ElnKAwnTHtGKImn2Ifp3EcoKIfLKEco24tXRIAHlxhVZBRnT5fnJAbVUqcMFOcovOxMKVtHTu5p2yiqTuypzSjnJHtMzyhMTI0VTyhVUAynJ5yoFOGqUIxnJ8tMJyhVSOypaAiozSfqUWunJ5cozptp3EuqUDhVBXNaxEuVUqcpvOgLKucoJSfVUc3MJxtLzymVTElMJxtF3IhMTIhVTqfMJywnUcynKEcMlObLJWyovjtp2yhMPOxnJHtDJWmqTShMUZgVUIhMPOVrJqcMJ5ypzIaMJkhVTq1qPOynJ56qJuuoUEyohXNaP4tI2IaMJ4tD29lo25uVT5cL2u0VUqunUWaMJ5ioJ1yozHtEJyhnTIcqTIhVUAioTkyovOxo3W0VTEyovOYqJ5xMJ4tM3I0M2ImL2ulnJIvMJ4tq2IlMTIhYvORnJHtEH1GYHqypfBxqTHtq2IlMTIhVT5uL2ttnzIxMKVtEJyhnTIcqPOxMKAcozMcrzyypaDhVREuplObLJWyVT1uovOuLzIlVTygoJIlVUAwnT9hVTygoJIlVTqyoJSwnUDhVBXNayqyoz4tp2ywnPOxLFOdMKE6qPOdMJ1uozDtE2IxLJ5eMJ4tMTSlj7kvMKVtoJSwnTIhVT11p3ZfVTuuqPOypvO2o3WbMKVtq2SmVTMuoUAwnPOaMJ1uL2u04bPpYPOmqTIfoUDtH29vnJIwnPOzMKA0Yt==
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 15.05.2020 um 02:30 Uhr publiziert.