Samstag, 06.06.2020 - 03:00
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Rüsselsheimer Freibad öffnet für Vereine
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LOCKERUNG
Bisher hatte das Land Hessen laut Stadtverwaltung nur eine Nutzung von Schwimmbädern durch Spitzensportler sowie durch Schüler für die Abnahme einer Abiturprüfung im Fach Sport zugelassen. Für Mitte Juni hat die Hessische Landesregierung angekündigt, auch eine Entscheidung zur Öffnung von Schwimmbädern für die Öffentlichkeit treffen zu wollen. Für den Fall einer Öffnung sei die Bäderverwaltung bereits in den Vorbereitungen, um ein Konzept zu entwickeln, wie Hygiene- und Abstandsregelungen einzuhalten sind. (red)
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