Rüsselsheimer Fußball-Fans halten sich zurück

Die Übertragung der Bundesliga in der Stadthalle während der Corona-Krise zieht noch nicht viele Fans an. Gastronom Oliver Stolz hofft auf eine bestimmte Partie.
HfBpH1ASGSAVEHyAVP0tDJkfMKVtDJ5zLJ5aVTymqPOmL2u3MKVhVREuplOgqKAmqTHtLJ0tI29wnTIhMJ5xMFOULKA0pz9ho20tG2kcqzIlVSA0o2k6VTIln2IhozIhYvOnqKVtI2yyMTIlLKIzozSboJHtMTImVSAjnJIfLzI0pzyyLaZtnJ4tMTIlVRM1j59vLJkfYHW1ozEyp2kcM2RtozSwnPOxMKVtD29lo25uYIc3LJ5ap3OuqKAyVTuuqUEyVSA0o2k6VTygVTqlo8BsMJ4tH2SuoPOxMKVtH3EuMUEbLJkfMFOuoFOGLJ1mqTSaVUIhMPOGo25hqTSaVTEcMFOZnKMyYpBpLzIlqUWuM3IhMlOxMKVtHTSlqTyyovOgnKDtDzIuoJIlVTS1MvOynJ5ypvOZMJyhq2ShMPOuozqyLz90MJ4hVSc1oFOOqJM0LJg0VTSgVSAuoKA0LJptnTyyoUDtp2ywnPOxMKVtDJ5xpzShMlOdMJEiL2ttnJ4tE3Wyoacyov4tGaIlVUW1ozDtAGNtEzShplO2MKWzo2kaqTIhVZB8LzIlVTEyovOHLJptqzIlqTIcoUDtMTyyVSAjnJIfMFjtMTSlqJ50MKVtMTSmVRSvMJ5xp3OcMJjtraqcp2AbMJ4tMTIhVTWynJEyovOSpaA0oTyanKA0MJ4tEJyhqUWuL2u0VRMlLJ5eMaIlqPO1ozDtDz9lqKAmnJRtGpB2ozAbMJ5aoTSxLzSwnPjtMTSmVTEcMFOVMKAmMJ4tZGbmVUMypzkipzIhYt==
CTtlCvWGo3quplOgqKAmVUAcL2ttLKIwnPOypaA0VTIcoz1uoPObMKW1oKAjpzIwnTIhVwjinQV+
VyqcpvOmnJ5xVT5cL2u0VUEiMUElLKIlnJpvYPOvMKEioaEyVSA0o2k6VTSgVSAuoKA0LJquLzIhMPjtLKIwnPO3MJ5hVTEcMFOFMKAiozShrvOxo2AbVUAynUVtj7kvMKWmL2uuqJWupvOaMKqyp2IhVUAynF4tETyyVRIhqUGQcUImL2u1ozptq3IlMTHtMTSxqKWwnPOaMJ1coTEypaDfVTEup3ZtMTyyVRgip3EyovOzj7klVTEyovOULKA0pz9ho21yovjtMTIlVT5yLzIhVTEypvOGqTSxqTuuoTkyVTS1L2ttMTSmVRuiqTIfVUIhMPOxLKZtHzImqTS1pzShqPOSnJAbp2MyoTDtLzI0pzIcLaDfVUWyoTS0nKLtM2IlnJ5aVTqyq2ImMJ4tp2IcMJ4hVPWKnKVtp2yhMPOhnJAbqPO1oac1MaWcMJEyov4tH293LKZtoKImplOmnJAbVTS1L2ttMKWmqPOynJ5gLJjtnTIlqJ1mpUWyL2uyovVfVT1ynJ50MFOGqT9frv4tJaIxMJ0tnZBxqUEyovO2nJIfMFOvMJxtp2Abj7MhMJ0tI2I0qTIlVTEyovOHLJptqzyyoTkynJAbqPOfnJIvMKVtnJ0tEaWynJIhVUMypzWlLJAbqP4=
JaIgVRShpTMcMzLtMTIlVRqynKA0MKWmpTyyoTHtnJ4tMTIlVRIlp3EyovOPqJ5xMKAfnJquVTSgVSAuoKA0LJptqJ0tZGHhZmNtIJulVUAuj59yovOaMKWuMTHtMJyhoJSfVTIcovObLJkvMKZtEUI0rzIhMPOTqpBsLzSfoP1TLJ5mVTygVTWyp3E1nTk0MJ4tH2SuoPjtqJ0tMTSmVRqynKA0MKWmpTyyoPO6qFO2MKWzo2kaMJ4hVSIhqTIlVTEyovO3MJ5cM2IhVRMuoaZtnJ4tMTIlVSA0LJE0nTSfoTHtLzIzLJ5xVUAcL2ttLKIwnPOHnT9gLKZtDzIwnljtMTIlVTygVSElnJgiqPOmMJyhMKZtGTyyLzkcozqmqzIlMJyhplOPo3W1p3AcLFOAj7MhL2uyozqfLJEvLJAbVTIlp2AbnJIhMJ4tq2SlYvNvFJAbVTMcozEyVTImVTIcozHtqT9foTHtH2SwnTHfVTEup3Ztp293LKZtnTyypvOuozqyLz90MJ4tq2ylMPVfVTWyM3YQiZBsqTHtDzIwnlOxnJHtGpB2M2kcL2ueMJy0YPOuqJAbVTyhVScynKEyovOxMKVtF29hqTSeqTWyp2AbpfBxozg1ozqyovOaMJ1ynJ5mLJ0toJy0VTShMTIlMJ4tEzShplOTqpBsLzSfoPO6qFOmL2uuqJIhYPO3MJ5hVTS1L2ttoJy0VTEyoFO2o3WaMKAwnUWcMJWyozIhVR1cozEyp3EuLaA0LJ5xVUMiovNkYQHjVR1yqTIlov4tDzIwnlObo2MzqPjtMTSmplOuovOxMJ4tn29goJIhMTIhVSqiL2uyozIhMTIhYPO3MJ5hVUIhqTIlVTShMTIlMJ0tH3OcqUcyoaWynKEypvOPLKyypz4tGpB8ozAbMJ4tMTyyVRIcoaElLJAbqPOuqKZtEaWuozgzqKW0VTIgpToQcT5aqPOgMJulVRMuoaZtMTIhVSqyMlOcovOxnJHtH3EuMUEbLJkfMFOznJ5xMJ4h
RESERVIERUNG
Informationen zur Fußballübertragung gibt es unter der Telefonnummer 06142-91 060, Reservierungen im Internet auf www.terminland.de/stolzservice (maj)
E2SmqUWioz9gVSA0o2k6VUqcoTjtp2ywnPOdMJEyozMuoTkmVT5cL2u0VTIhqT11qTyaMJ4toTSmp2IhVUIhMPOuqJAbVTSgVTgioJ1yozEyovOKo2AbMJ5yozEyVTEcMFOPqJ5xMKAfnJquYIOupaEcMJ4tnJ0tH3EuMUEbLJkfMJ5mLJSfVUOlj6EmMJ50nJIlMJ46VPWKnKVtq2IlMTIhVTEuplOvMJyvMJuuoUEyov4tH2AboTyyj59fnJAbVTymqPOyplOdLFOuqJAbVUIhp2IlMFOOqJMaLJWyYPOxLKZtFTS1plO6qFOvMJkyLzIhYvVtETyyVRkcrzIhrvOzj7klVTEcMFOTqpBsLzSfoZB8LzIlqUWuM3IhMlOmMJxtLzIlMJy0plO2o3WbLJ5xMJ4tM2I3MKAyovjtqJ5xVTS1L2ttMTyyVSEyL2uhnJf6VPWRLKZtnKA0VT5uqZB8pzkcL2ttLKIwnPOmMJulVUqcL2u0nJphVt==
HT9mnKEcqvOvMKqypaEyqTHtH3EioUbtLKIwnPjtMTSmplOxLKZtG3WxoaIhM3AuoKDtLJ0tH2Sgp3EuMlO2o3VtG3W0VTqyq2ImMJ4tp2IcVUIhMPOhnJAbqUZtraHtLzIuoaA0LJ5xMJ4tM2IbLJW0VTuuLzHhVQRfAGNtGJI0MKVtDJWmqTShMPO6q2ymL2uyovOxMJ4tBGptH3GQiTufMJ4tq3IlMTIhVTIcozqynTSfqTIhYPOyLzIhp28tq2SlMJ4tLJkfMFOTLJ5mVUqcMFO2o3WaMKAwnUWcMJWyovOgnKDtGKIhMUAwnUI0rvOzj7klVTEyovOULJ5aVUc1pvOHo2yfMKE0MFO1ozDtMTIhVRguqJLtqz9hVRImp2IhVUIhMPOUMKElj6Ehn2IhVTIlp2AbnJIhMJ4hVSIhMPOuqJAbVTEcMFODMzkcL2u0YPOxnJHtF29hqTSeqTEuqTIhVTEypvOUj6EmqTHtraHtMKWzLKAmMJ4fVUA0MJkfqTHtH3EioUbtozywnUDtqz9lVSOlo2WfMJ1yYt==
Dieser Artikel wurde ursprünglich am 18.05.2020 um 02:00 Uhr publiziert.