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Freitag, 12.06.2020 - 23:00
3 min

Rüsselsheimer Jugend ohne Jugendhäuser

Kommunale Jugendförderung, Verein "Auszeit" sowie ein Gemeindepädagoge äußern sich besorgt, weil direkte Kontakte fehlen. Die seien eben nicht zu ersetzen, sagen die Experten.

Von Charlotte Martin

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KONTAKT

Die kommunalen Streetworker sind mobil erreichbar: Özgür Bilgin unter: 0177-30 38 643; Ramona Schweikart unter 0172-95 65 031; Kontakt zu den Standorten des Vereins "Auszeit" auf www.auszeit-ev.de; Gemeindepädagoge Stefan Wehrum ist per Mail erreichbar: stefanwehrum.gempaed@web.de. (lot)

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