Freitag,
12.06.2020 - 23:00
3 min
Rüsselsheimer Jugend ohne Jugendhäuser
Kommunale Jugendförderung, Verein "Auszeit" sowie ein Gemeindepädagoge äußern sich besorgt, weil direkte Kontakte fehlen. Die seien eben nicht zu ersetzen, sagen die Experten.
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KONTAKT
Die kommunalen Streetworker sind mobil erreichbar: Özgür Bilgin unter: 0177-30 38 643; Ramona Schweikart unter 0172-95 65 031; Kontakt zu den Standorten des Vereins "Auszeit" auf
www.auszeit-ev.de; Gemeindepädagoge Stefan Wehrum ist per Mail erreichbar: stefanwehrum.gempaed@web.de. (lot)
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