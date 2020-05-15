Freitag, 15.05.2020 - 16:00
3 min
Rüsselsheimer Parlament tagt wieder und zieht in Stadthalle
Von Heike Bökenkötter
Redaktionsleiterin Main-Spitze, Groß-Gerauer Echo
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TERMINE
Der erste Ausschuss, der nach dem Sitzungskalender wieder zusammenkommt, ist der Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss am 26. MaiEs folgen der Kultur-, Schul- und Sportausschuss am 27. Mai sowie der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 28. MaiAm 16. Juni tagt dann der Haupt- und Finanzausschuss. Die erste reguläre Stadtverordnetenversammlung nach der pandemiebedingten Delegation der Entscheidungsbefugnis auf den Haupt- und Finanzausschuss (HuFA) ist turnusgemäß am 25. Juni (red)
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