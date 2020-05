Rüsselsheimer Parlament tagt wieder und zieht in Stadthalle

Der erste Ausschuss, der nach dem Sitzungskalender wieder zusammenkommt, ist der Sozial-, Integrations- und Jugendausschuss am 26. MaiEs folgen der Kultur-, Schul- und Sportausschuss am 27. Mai sowie der Planungs-, Bau- und Umweltausschuss am 28. MaiAm 16. Juni tagt dann der Haupt- und Finanzausschuss. Die erste reguläre Stadtverordnetenversammlung nach der pandemiebedingten Delegation der Entscheidungsbefugnis auf den Haupt- und Finanzausschuss (HuFA) ist turnusgemäß am 25. Juni (red)