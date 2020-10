ESKALATIONSPLAN

Das Land Hessen hat in seinem Eskalationsplan weitere Corona-Regeln beschlossen, die vom Rechtsamt der Kreisverwaltung in die Allgemeinverfügung für den Kreis Groß-Gerau eingearbeitet werden. Demnach soll es ab einer Sieben-Tages-Inszidenz von 50 auch bei kulturellen Verstaltungen eine Maskenpflicht am Sitzplatz geben. Ein paar kulturelle Einrichtungen setzten diese Vorgabe des Landes bereits um. (mkr)