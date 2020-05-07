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Donnerstag, 07.05.2020 - 03:00
2 min

Rüsselsheimer Tafel ist wieder offen

Der große Ansturm bleibt nach sechswöchiger Schließung wegen Corona aus. Die Kunden verhalten sich vorbildlich.

Von Daniela Ammar
Viel Obst und Gemüse hatte die Rüsselsheimer Tafel am ersten Tag nach wochenlanger Schließung im Angebot. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

Viel Obst und Gemüse hatte die Rüsselsheimer Tafel am ersten Tag nach wochenlanger Schließung im Angebot. (Foto: Vollformat/Volker Dziemballa)

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HELFER GESUCHT
Die Rüsselsheimer Tafel sucht weiter ehrenamtliche Helfer für Ausgabe und Fahrten. Interessierte können sich melden unter info@ruesselsheimer-tafel.de oder vorbeikommen (montags und donnerstags 9 bis 12 Uhr) in der Hans-Sachs-Straße 86. (amm)
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