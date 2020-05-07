Donnerstag,
07.05.2020 - 03:00
2 min
Rüsselsheimer Tafel ist wieder offen
Der große Ansturm bleibt nach sechswöchiger Schließung wegen Corona aus. Die Kunden verhalten sich vorbildlich.
Viel Obst und Gemüse hatte die Rüsselsheimer Tafel am ersten Tag nach wochenlanger Schließung im Angebot.
(Foto: Vollformat/Volker Dziemballa)
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HELFER GESUCHT
Die Rüsselsheimer Tafel sucht weiter ehrenamtliche Helfer für Ausgabe und Fahrten. Interessierte können sich melden unter info@ruesselsheimer-tafel.de oder vorbeikommen (montags und donnerstags 9 bis 12 Uhr) in der Hans-Sachs-Straße 86. (amm)
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