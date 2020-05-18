Montag,
18.05.2020 - 23:00
2 min
Rüsselsheimer Zahnärzte haben weniger Patienten
Die Mediziner sind den Umgang mit Viren gewohnt. Aber Corona hält viele Patienten vom Besuch beim Zahnarzt ab - selbst, wenn es weh tut.
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