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Samstag, 09.05.2020 - 13:00
3 min

Rüsselsheims Gastronomen bereiten sich auf Wiedereröffnung vor

Gastlichkeit mit Platz dazwischen: Der Mindestabstand von Tisch zu Tisch ist eine der Hauptherausforderungen für Gastronomen, doch die Wirte sind optimistisch.

Von Daniela Ammar
Gastronom Goran Sosic misst in seiner "Alten Schmiede" aus, wie viele Tische er mit dem Mindestabstand in im Gastraum aufstellen kann. Foto: Vollformat/Volker Dziemballa

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