Samstag,
09.05.2020 - 13:00
3 min
Rüsselsheims Gastronomen bereiten sich auf Wiedereröffnung vor
Gastlichkeit mit Platz dazwischen: Der Mindestabstand von Tisch zu Tisch ist eine der Hauptherausforderungen für Gastronomen, doch die Wirte sind optimistisch.
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