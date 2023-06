Ryan Reynolds und Kenneth Branagh planen „Mayday“-Action

Reynolds dreht zurzeit „Deadpool 3“, den dritten Teil der Marvel-Actionkomödie um den Comic-Antihelden. Der Kinostart ist für September 2024 geplant. Branagh kommt in diesem Sommer in dem Biopic „Oppenheimer“ von Regisseur Christopher Nolan in einer Nebenrolle auf die Leinwand. Cillian Murphy spielt den Physiker J. Robert Oppenheimer (1904-1967), der maßgeblich an der Entwicklung der Atombombe arbeitete.