Salman Rushdie erstmals nach Messerattacke aufgetreten

New York (dpa) - . Der britisch-indische Autor Salman Rushdie (75) hat bei seinem ersten öffentlichen Auftritt seit der Messerattacke im vergangenen Sommer eine Auszeichnung des Autorenverbands PEN America entgegengenommen. „Es ist schön, wieder zurück zu sein - im Gegensatz dazu, nicht zurückzukommen, was auch eine Option gewesen wäre“, sagte Rushdie bei der Gala am Donnerstagabend in New York Medienberichten zufolge. „Ich bin sehr froh, dass die Würfel so gefallen sind.“