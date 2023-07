Salzburger Festspiele mit politischem Vorspiel

Zum Opernprogramm zählt auch Bohuslav Martinus 1961 uraufgeführtes Flüchtlings-Drama „Die Griechische Passion“, das angesichts des Massensterbens im Mittelmeer an Brisanz gewinnt. Ein musikalisches statt politisches Highlight erwarten Opernfans hingegen, wenn Sopranistin Asmik Grigorian ihr Rollendebüt als Lady Macbeth in Verdis „Macbeth“ gibt. Verdis „Falstaff“ in der Regie von Christoph Marthaler ist mit Gerald Finley in der Hauptrolle ebenfalls hochkarätig besetzt.