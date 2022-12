Salzburger Festspiele wollen offener und jünger werden

Im Opernprogramm ergründet Regisseur Krzysztof Warlikowski menschliche Abgründe in Verdis „Macbeth“. Salzburgs Festivalstar Asmik Grigorian wird dabei ihr Rollendebüt als Lady Macbeth geben. Verdis „Falstaff“ in einer Inszenierung von Christoph Marthaler und Anna Viebrock widmet sich hingegen dem Hedonismus und der Weltflucht. Und nüchtern statt komisch soll es im „Figaro“ zugehen, wie Regisseur Martin Kušej am Freitag ankündigte. „Es sind Einzelkämpfer, die auf der Suche sind nach dem schnellen Kick, nach der schnellen Erotik“, sagte er über die Protagonisten der Mozart-Oper.