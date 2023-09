Sandra Hüller: „Bin lustiger, wenn etwas schief geht“

Hüller hatte für ihre Rolle in der Tragikomödie „Toni Erdmann“ unter anderem den Europäischen Filmpreis, den Deutschen Filmpreis und den Bayerischen Filmpreis erhalten. Im diesjährigen Gewinnerfilm des Festivals von Cannes, „Anatomie eines Falls“, spielt sie eine Schriftstellerin, die sich nach dem Tod ihres Partners vor Gericht verantworten muss. „Anatomie eines Falls“ startet am 2. November in den deutschen Kinos.