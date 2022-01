Sänger Meat Loaf gestorben

Der Sänger Meat Loaf ist im Alter von 74 Jahren gestorben. (Archivfoto: dpa)

LOS ANGELES - Der Sänger Meat Loaf ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Das wurde auf seiner offiziellen Facebook-Seite bekanntgegeben. Die Todesursache ist aktuell nicht bekannt. Wie es in dem Statement heißt, sei seine Frau Deborah an seiner Seite gewesen. Auch seine Töchter Pearl und Amanda sowie enge Freunde hätten die Gelegenheit gehabt, sich von ihm zu verabschieden.

Bekannt wurde Meat Loaf mit Liedern wie "I'd Do Anything for Love" und "Bat Out of Hell". Er verkaufte weltweit über 100 Millionen Alben. Daneben spielte Meat Loaf auch in zahlreichen Filmen mit, darunter "Fight Club", "Rocky Horror Picture Show" und "Wayne’s World".

