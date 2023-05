Scarlett Johansson: Nutze meine Träume für die Arbeit

Johansson („Lost in Translation“, „Lucy“, „Jojo Rabbit“) spielt eine Rolle im neuen Film von Regisseur Wes Anderson. Das Werk „Asteroid City“ feierte Premiere bei den Filmfestspielen in Cannes. Am Mittwoch fragte Anderson auf einer Pressekonferenz Johansson, ob sie sich tagsüber gut an ihre Träume erinnern könne. Johansson bejahte und sagte: „Ich schreibe sie nicht auf. Ich glaube, wenn man übt, sich an seine Träume zu erinnern, wird man besser darin.“