Scharfe Kritik an Polizeieinsatz gegen Monarchie-Gegner

Auf Twitter schrieb Smith: „Machen wir uns nichts vor. Im Vereinigten Königreich gibt es kein Recht mehr auf friedlichen Protest.“ Ihm sei schon oft gesagt worden, dass der Monarch dazu da sei, „unsere Freiheiten“ zu verteidigen. „Jetzt werden unsere Freiheiten in seinem Namen angegriffen.“ Bereits am Samstag hatte die Organisation Human Rights Watch kritisiert, die „unglaublich alarmierenden“ Festnahmen würde man eher in Moskau und nicht in London erwarten.