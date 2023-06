Schauspieler Alan Arkin ist gestorben

Der 1934 in New York geborene Arkin wollte nach der Schule eigentlich Musiker werden und feierte auch erste Erfolge, wandte sich aber dann doch der Schauspielerei zu und bekam Rollen am Theater und in Filmen. Unter anderem spielte er in „Warte, bis es dunkel ist“, „Das Herz ist ein einsamer Jäger“, „Argo“ und „Catch-22 – Der böse Trick“ mit. Zudem arbeitete Arkin auch als Regisseur und Kinderbuchautor. 2019 wurde er mit einem Stern auf dem Walk of Fame geehrt.