Schauspieler Angus Cloud stirbt mit nur 25 Jahren

Die HBO-Serie „Euphoria“ teilte auf Twitter mit: „Wir sind unendlich traurig über das Ableben von Angus Cloud. Er war ungeheuer talentiert und ein geliebter Teil der HBO- und Euphoria-Familie.“ In der Serie, die von 2019 bis 2022 in zwei Staffeln lief, verkörperte Cloud den Drogendealer Fezco „Fez“ O'Neill. Die Streamingserie ist in Deutschland unter anderem bei den Diensten Prime Video, Wow, Apple TV und Magenta TV zu sehen.