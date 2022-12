Schauspieler Matthias Brandt feiert kein Silvester

Köln (dpa) - . Schauspieler Matthias Brandt („King of Stonks“) feiert kein Silvester. „Das letzte Mal war vermutlich, als ich 18 Jahre alt war“, sagte der 61-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Als Grund nannte er, dass es „nicht so mit dem Bilanzieren“ habe. „Ich finde auch die Leute immer extrem angespannt und auf komische Art aufgeregt zu Silvester“, sagte Brandt. Das gefalle ihm nicht so. Meistens gehe er an Silvester daher auch früh ins Bett. „In der Regel sogar früher als im restlichen Jahr.“