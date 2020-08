Schauspielerin Jessica Schwarz kämpft um Hotel im Odenwald

Schauspielerin Jessica Schwarz (links) und Hotelbetriebswirtin Sandra Schwarz sitzen in ihrem Hotel "träum' weiter..." in einem Hotelzimmer auf dem Bett. Schwarz sorgt sich um eine zweite Welle der Corona-Pandemie. Foto: Uwe Anspach/dpa

BERLIN/MICHELSTADT - Schauspielerin Jessica Schwarz, die zusammen mit ihrer Schwester ein Hotel in Michelstadt (Odenwaldkreis) betreibt, sorgt sich um eine zweite Welle der Corona-Pandemie . "Wir müssen abwarten, wie wir durch den Herbst und Winter kommen. Ein weiterer Lockdown wäre auch für alle Angestellten sehr schwierig", sagte die 43-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Die in Berlin lebende Schauspielerin ("Buddenbrooks", "Das Parfum") ist in Michelstadt aufgewachsen und betreibt dort mit ihrer Schwester ein Designhotel mit einem Café . Etwa 60 Prozent der Betreiber von Gaststätten und Hotels sehen die Corona-Krise laut einer Umfrage des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga inzwischen als Existenzbedrohung an.