Schauspielerin Maria Sebaldt gestorben

Zu den bekanntesten Rollen der gebürtigen Berlinerin gehörten Auftritte in ZDF-Serien. So spielte sie in der 80er-Jahre-Erfolgsserie „Ich heirate eine Familie“ die exaltierte Freundin Sybille (genannt Bille) von Thekla Carola Wieds Figur Angelika (Angi). In der Vorabendserie „Die Wicherts von nebenan“ war sie die Mutter namens Hannelore.