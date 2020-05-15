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Freitag, 15.05.2020 - 02:00
2 min

Schausteller in Wartestellung

Der Babenhäuser Unternehmer Helmut Fendt hofft auf das Altstadtfest Mitte September.

Von Michael Prasch
Der Babenhäuser Schausteller Helmut Fendt, der auch als Marktmeister seiner Heimatstadt fungiert, ist mit seinem Betrieb seit Wochen zur Untätigkeit verdammt. Foto: Michael Prasch

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Aus aller Welt Ort Hessen Darmstadt-dieburg Babenhausen,-stadt Babenhausen
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