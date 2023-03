Schießerei in Hamburger Kirche mit Toten und Verletzten

Polizisten und Helfer am Tatort in Hamburg. (© Jonas Walzberg/dpa)

Bei einer Schießerei in einer Kirche der Zeugen Jehovas in Hamburg sind am Donnerstagabend mehrere Menschen getötet und einige Personen verletzt worden.